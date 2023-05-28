نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الامتحانات الشفهية بكلية البنات بأسيوط

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير لجان اختبارات القرآن الكريم الشفهية لطالبات كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والتي تقام للمرة الأولى بنظام التوثيق الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م.

ورافق الدكتور صلاح رمضان، وكيل كلية البنات الإسلامية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور كمال سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إسلام سمير، المشرفة على الامتحانات الشفهية بقطاع البنات بأسيوط.

حسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطالبات بمختلف اللجان

جانب من جولة التفقد

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطالبات بمختلف اللجان، موجهًا أعضاء اللجان بتحري الدقة، وإعطاء كل طالبة حقها وتحقيق مبدأ الشفافية.

كما قام نائب رئيس الجامعة بتقديم جزيل الشكر لفريق الدعم الفني الذي ضم: هاني صلاح محمود، ومحمد صلاح علي، وأسماء أحمد محمد، من المنطقة الأزهرية المركزية بأسيوط؛ لمشاركتهم الفاعلة في تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطالبات، وتيسير كل الأمور الفنية الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

وأعربت طالبات الكلية عن سعادتهن بالتجربة رغم تخوفهن في البداية، لكن بعد تفهم الأمر تم التعامل بسهولة ويسر، وقدمت الطالبات الشكر لإدارة الجامعة؛ لحرصها على الحفاظ على حقوقهن.

جانب من جولة التفقد

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا خيريًّا للملابس

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، المعرض الخيري للملابس الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر في إطار نشاطها الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في مقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ورحب الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، بالضيوف من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة مصر الخير، وشكرهم على حسن تعاونهم ورعايتهم للطلاب المستحقين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صديق على حرص جامعة الأزهر على تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع الطلاب المستحقين في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، برعاية الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.