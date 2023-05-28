خضعت الفنانة إيمان العاصي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

الفنانة إيمان العاصي

إيمان العاصي تبرز أنوثتها باللبني المجسم

لفتت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون "اللبني"، وتنتمي إلي قصة الأوف شولدر بلا أكمام، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

إيمان العاصي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت إيمان العاصي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

الفنانة إيمان العاصي

من هي إيمان العاصي

ولدت إيمان العاصي في عام 1985، وهي ممثلة مصرية، درست إدارة الأعمال في الجامعة، وبدأت العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت إياها لكي تشارك في بطولة مسلسل "أمس لا يموت"، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس"، كما شاركت سينمائيًا في أفلام "مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني".

آخر الأعمال الفنية للفنانة ايمان العاصي

من جهة أخري، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي على مستوى الدراما مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضة.

تدور أحداث المسلسل في حي "السيدة زينب"، ويعيش الفنان محمد رمضان مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، تستمر لسنوات بعد فقدان ابنه، فلا يعرف مصيره إذا كان حيًا أو ميتاً.

ويظهر مع الفنان محمد رمضان ، بجانب زوجاته الأربعة، كلًا من: "هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر"، وآخرين من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر ويشاركه في بطولته العديد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.