أمير قطر يهنئ أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الرئيس اردوغان بفوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، وفقا لفضائية “trt” عربي التركية.

وقال أمير قطر٬ خلال تغريدة في حسابه على تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان٬ على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وبدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

أمير قطر يهنئ أردوغان

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

ويمكنكم الاطلاع على النتائج بشكل لحظي عبر هذه النافذة من وكالة الأنباء التركية الرسمية

تفاصيل انتخابات الرئاسة التركية

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم..

أُغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عاما قضاها في حكم البلاد.

إغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التركية

كانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، وأغلقت في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.