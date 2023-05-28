الأحد 28 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

استخراج جثمان أحد الشباب الغارقين بجمصة والبحث عن شقيقيه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثمان أحمد محمد مصطفى ابراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجاري البحث عن الشقيقين الغارقين، عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما تواصل  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن الشقيقين، ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.
 

 

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