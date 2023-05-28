أكد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لا سيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق في ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة القادمة

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر.

القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة

وشهد اللقاء نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة ومشروعات التنمية.

كما أعرب عمار الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكداً الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

الشركات المصرية شريك رئيسي في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار بالعراق

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل على كل المستويات لدفع التعاون بين البلدين الشقيقتين إلى آفاق أرحب.

