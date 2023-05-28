وزير الخارجية يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية رحب برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي في بلده الثاني مصر.

و أكد شكري حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريباً وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية رحب بما أعرب عنه عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لا سيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار على الاهتمام الذى توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة. كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، انطلاقاً من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق.

ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء شهد نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب السيد عمار الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكداً على الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل على كل المستويات لدفع التعاون بين البلدين الشقيقتين إلى آفاق أرحب.