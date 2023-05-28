الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ منطقة الورش الحرفية بمدينة العريش؛ وذلك ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. كان في استقبال الوزراء، اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء.

اهتمام الدولة بمشروع الورش الحرفية

وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بمشروع الورش الحرفية بمختلف المحافظات، والذي يأتي متواكبا مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب في الوقت ذاته تغيير مفهوم الشباب والانطلاق نحو العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

 

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وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز تراخيص المحال العامة بالعريش

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وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

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وزيرة التخطيط تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وتفتتح مراكز تكنولوجية بشمال سيناء

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وزيرة التخطيط تفتتح مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ

كما أوضحت السعيد أن الحرف تقدم مجموعة متنوعة من الفرص في مجالات الصناعات الصغيرة، مثل التعبئة والتغليف والحرف اليدوية التراثية القائمة على استغلال موارد البيئة السيناوية، مشيرة إلى أن الحرف والصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية.

 

وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها لشمال سيناء اليوم 
وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها لشمال سيناء اليوم 
وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها لشمال سيناء اليوم 
وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها لشمال سيناء اليوم 
وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها لشمال سيناء اليوم 

 

سيناء في قلب خطة التنمية بالدولة

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تركيز الدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء في قلب خطة التنمية بالدولة، من خلال التركيز على محورين هما التوسع في مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات.

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الجريدة الورقية