منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًّا يوم 18 يونيو بستاد القاهرة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره جنوب السودان، في المواجهة الودية التى تجمعهما على ستاد القاهرة الدولى.

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تحدد موعد إقامة المواجهة الودية التى تجمع منتخبا مصر مع نظيره جنوب السودان بستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

يلعب منتخب الفراعنة أمام نظيره غينيا يوم ١٤ يونيو في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

حددَّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وغينيا:



قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة منتخب مصر وغينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بستاد "جراند مراكش" بالمغرب.

يستضيف ستاد جراند مراكش بدولة المغرب مباراة مصر وغينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 3023 يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.

كما قرر الاتحاد الإفريقي انطلاق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

منتخب مصر في صدارة المجموعة:



يحتل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين يحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضًا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما منتخب إثيوبيا فيحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

يسعى منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة بالفوز على غينيا وصيف المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتفوق منتخب مصر بفارق الأهداف.

100 عام على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للفيفا:

على صعيد آخر احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد 21 مايو 2023 بمرور 100 عام على انضمامه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921، وانضم للاتحاد الدولي "فيفا" عام 1923، وحصل على عضوية الاتحاد الإفريقي عام 1957، وشهد عام 1973 حصوله على عضوية الاتحاد العربي.