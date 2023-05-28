أمانة العاصمة المقدسة تُنهى استعداداتها لموسم حج 1444هـ

أنهت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لموسم حج 1444هـ مبكرا، وذلك بوضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، "إن الأمانة حشدت كافة طاقاتها البشرية والآلية، مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعداداً لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقاً من دعم وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لتوفير كافة الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة".

وأضاف أن الأمانة قامت بتجهيز بلدياتها الفرعية، وتزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية، حيث تم تجنيد 22 ألف شخص لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات، حيث بلغ عدد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة 3159 فرداً، إلى جانب 3600 فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، و500 فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين، منوهاً بأن منسوبي مقاول النظافة يبلغ عددهم أكثر من 14 ألف فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و300 فرد مساندين من الكشافة.

مجال النظافة

وأوضح أنه في مجال النظافة تم تجهيز أحدث المعدات، مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، حيث سيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ، كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ولفت إلى تجهيز 110 من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى، لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها 1070 صندوقاً و9 تريلات كبيرة ضاغطة و4 محطات انتقالية، وحوالي 40 ألف حاوية بسعة 240 لتراً.. كما تقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج وتنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية، مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية اليه.

وبين المتحدث الرسمي أن الخطة شملت عملية دعم البلديات الفرعية في مجالات النظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه، كما تضمنت الخطة متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل الطرق وشبكات الإنارة وصيانة شبكة الأنفاق والجسور ودورات المياه العامة وغيرها من المرافق.

كما تم تخصيص فرق فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع، إلى جانب تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة متواجدة على مدار 24 ساعة.