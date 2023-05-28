4 تصميمات هير بيس للمسة جذابة يوم زفافك.. تزيني بالكريستال واللؤلؤ

تحتار العرائس في اختيار تصفيفة شعرها، لأهم يوم في حياتها، فترغب في الحصول على لوك يتناسب مع ملامحها وفستانها، ويظهر جمالها وأنوثتها، ومن أكثر الأشياء التي تعطي لمسه مختلفة لتصفيفة شعرها وملامحها هي الـ هير بيس، وفيما يلي نقدم أبرز صيحات الهيد البيس التي يمكنك اتباعها في ليلة العمر.

غرة مرصعة بحبات الكريستال

الغرة المرصعة بحبات الكريستال

تُعد تصفيفة الغرة (القُصة) المرصعة بحبات الكريستال من التصفيفات التي تعطي لمسة مميزة لصاحبتها يوم زفافها، فتقوم بإعتماد حبات الكريستال بمفردها على الشعر.

ويمكنك إعتمداتها إلى تصفيفة مفضلة لديك، سواء ربط الشعر من الخلف أو تركه يتدلى بشكل ويفي ناعم، ثم تقومين بإعتماد الفرق النصفي أو الجانبي مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، وتثبيت حبات الكريستال بحجم متوسط على الجهة الأمامية من الشعر، أو يمكنك المزج بين حبت الكريستال كبيرة الحجم والصغيرة، فتحصلين على طلة ناعمة وراقية في آن، كما يمكنك وضع مكياج ناعم بدرجات النود الهادئة؛ حتى لا تحصلي على لوك مبالغ فيه وتكوني أكثر رقة وجمال.

هيد بيس على شكل أغصان شجر

هير بيس على شكل أغصان مرصع بالكريستال

وإذا كنت تميلين الى إكسسوارات شعر العروس الضخمة، فيمكنك إختيار تسريحة شعر من الخلف على حسب رغبتك مع غرة مشدودة، أو ترك خصلات رفيعة على الجانبين بتصفيفة الويفي الناعمة، ويتم تزيينها بـ هير بيس شعر ضخم على شكل أغصان مرصع بالكريستال، يغطي الجهة الأمامية من الشعر، وهي الأكثر انتشارًا في الأونة الأخيرة.

هير بيس على الجانبين

هير بيس مزدوج مرصع بالكريستال على جانبي الشعر

إذا كنت ترغبين في إحدى تسريحات الكعكة أو الشينيون المنخفضة، مع الغرة المسحوبة بشكل مصقول ومتقن الى الخلف، فلا تترددي في تزيينها باثنين من هير بيس للشعر ذات الشكل المتشابه، مرصعين بحبات الكريستال، ويتم وضعهما على جانبي الشعر، ما سيمنحك إطلالة عروس رائعة.

تاج من الكريستال واللؤلؤ

تاج ضخم مرصع بالكريستال واللؤلؤ

تتعدد أشكال تيجان العروس لترضي جميع الأذواق، ومن بينها يمكنك اختيار ما يرضي ذوقتك وشخصيتك وأسلوبك.

وللوك عرائسي يلفت الأنظار ويخطف القلوب، بإمكانك أن تتألقي في يوم الزفاف، بتاج ضخم مرصع بحبات الكريستال واللؤلؤ، وهما من إكسسوارات شعر العروس الأكثر رواجاً وشعبية.