فيديو لمتعافي صندوق مكافحة الإدمان يحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة

حقق فيديو نشره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن رحلة أحد المتعافين من الإدمان لمدة 20 عامًا، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لأكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال أول أربعة أيام، إذ جذبت قصة المتعافي النشطاء خصوصًا ممن يواجهون نفس المعاناة.

"بلاش تجرب وابتعد عن أصدقاء السوء لأنهم أول خطوة في مشوار نهايته الموت وتشريد الأسرة " بهذه الكلمات، تحدث "سيد محمد" متعافي الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن رحلة معاناته خلال تعاطى المواد المخدرة وكيف دمرت المخدرات حياته من خلال فيديو بثه الصندوق على صفحته الرسمية " الفيس بوك ".

وأثار الفيديو حديث السوشيال ميديا وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالدور الذى يقدمه الصندوق فى توفير الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بالتوازي مع تكثيف الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

يبلغ "سيد" من العمر 43 عاما يعمل سائق مقطورة نقل ثقيل وظل يتعاطى المواد المخدرة لمدة 20 عاما معتقدا بأن المخدرات ستساعده على العمل لفترات طويلة، وأيضا في نسيان الهموم وبعض المعتقدات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتجربة وحب الاستطلاع من أصدقاء السوء، وتعرض بسببها للعديد من الحوادث على الطرق السريعة لولا قدرة الله.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوق النجاة للمتعاطين

وبدأ رحلة العلاج مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعد أول اتصال على رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،حيث وصف الخط الساخن والخدمات العلاجية التي تلقاها من خلاله بطوق النجاة، بعدما تم تحويله إلى أقرب مركز علاجي من محل إقامته تابع للصندوق.

ونجحت الخدمات التي تلقاها سيد من الصندوق معه وإعادته للحياة مرة أخرى، حيث حصل على كل الخدمات العلاجية بأعلى معايير الجودة مجانًا، قائلا: "المركز العلاجي لصندوق مكافحة الإدمان يتمتع بكافة الخدمات العلاجية والترفيهية طوال فترة الإقامة لمدة 90 "بعدما كاد يفقد حياته وتتعرض أسرته للتشرد ،حيث لديه اثنين من الأبناء ولد 12 عاما في الصف الأول الإعدادي وفتاة في الصف الأول ثانوي عام، وأنه طوال فترة التعاطي فقد الإحساس تجاه أسرته دون الإنفاق على أبنائه، لكن ساعده شقيقه ووالدته في الإنفاق على أسرته، خوفا عليهم من الضياع خلال فترة تعاطيه المخدرات، وحاليا يحتفل بمرور 7 سنوات على تعافيه من الإدمان بأحد المراكز العلاجية التابعة للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

أصدقاء السوء أخطر مصدر لتعاطي المخدرات

وأشار "متعافي الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" إلى أن بداية رحلة تعاطيه للمواد المخدرة ،أحد أصدقاء السوء بتجربة شرب سيجارة وحب الاستطلاع، ثم تعاطى غالبية المواد المخدرة والتي كادت أن تفقده حياته وتعرضه للعديد من الحوادث على الطرق السريعة، إذ يعمل سائق مقطورة نقل ثقيل.

ووجه رسالة للشباب " بلاش تجرب ..المخدرات وهم كبير ..ودمرت حياتي وبدأت بحب الاستطلاع والتجربة من أصدقاء السوء.. بلاش تجرب.. بلاش تجرب "، موجها الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس محلس إدارة الصندوق، والقائمين على هذا الصرح الكبير بسبب ما لمسه طوال فترة إقامته داخل المركز العلاجي من معاملة وصفها بمعاملة الأسرة لأحد أبنائها والمتابعة المستمرة، فضلا عن توفير كل الخدمات العلاجية والترفيهية مجانا.

لمشاهدة الفيديو.. https://fb.watch/kO_qSZ8h8x/?mibextid=qC1gEa

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