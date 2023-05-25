حريق ضخم يلتهم مصنعًا للقبعات في أمريكا.. فيديو

التهم حريق ضخم مصنع قبعات في وسط سيدني الأمريكية، مكونًا من 7 طوابق، ويكافح أكثر من 100 إطفائي للسيطرة عليه، ومنعه من الامتداد للمباني السكنية المجاورة.

استمرت جهود رجال الإطفاء لمدة ساعتين، وأوشك رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق الذي اندلع في بناء غير مأهول بالقرب من محطة القطارات المركزية في سيدني.

وتصاعدت ألسنة اللهب، على امتداد المبنى، مصحوبة بدخان كثيف، أدت لانهيار حائط الطابق الأخير من المبنى بالقرب من شاحنة متفحمة، وفقًا لمقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ.

وفي بيان نشرته خدمات الطوارئ أعلنت أن "أكثر من 100 عنصر إطفاء على متن 20 سيارة أتوا من ثكنات معددة يواصلون عملهم لإخماد الحريق".

Building fire on Elizabeth St Sydney pic.twitter.com/IhchhBrGp1 — it wasn't me (@it_w4snt_me) May 25, 2023

وتضرر مبنيان مجاوران للمبنى المحترق جراء الكارثة، وتم إخماد الحريق، بالاضافة للبؤر الصغيرة المتبقية من الحريق، وكانت تهدد بالامتداد إلى مبانٍ مجاورة بينها مبانٍ سكنية.

أصيب أحد رجال الإطفاء خلال عمله، بجروح طفيفة، ولم تبلغ خدمات الطوارئ عن وقوع أي إصابات بين السكان الذين طُلب منهم تجنب المنطقة أثناء استمرار عمليات الإطفاء.