أستراليا.. المبنى العملاق يستسلم لنيران حريق هائل يضرب سيدني

اندلع حريق هائل وسط سيدني "أكبر وأقدم مدينة في أستراليا"، أتى على مبنى من 7 طوابق بشكل كامل، ويُهدد مباني سكنية مُجاورة، وفقًا لإدارة الإطفاء.

وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الخميس، بعد بذل جهود لمُدة ساعتين أوشكت عناصر الإطفاء على الحريق الذي اندلع في بناء غير مأهول بالقُرب من محطة القطارات المركزية في سيدني.

تصاعد ألسنة لهب على امتداد المبنى:

في ذروة الحريق تصاعدت ألسنة لهب على امتداد المبنى، مصحوبة بدخان كثيف.

انهار حائط الطابق الأخير من المبنى بالقُرب من شاحنة متفحمة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ.

أفادت خدمات الطوارئ في بيان نُشر بعد حلول الليل بأن "أكثر من 100 عنصر إطفاء على متن 20 سيارة أتوا من ثكنات مُعددة يُواصلون عملهم لإخماد الحريق".

أفادت إدارة الإطفاء بأنّ مبنيين مُجاورين كانا شاغرين، تضررا جراء الكارثة.

أضافت: "أخمدت طواقمنا أيضًا بؤرًا أصغر من الحريق كانت تُهدد بالامتداد إلى مبانٍ مُجاورة بينها مبان سكنية".

توقعت أن يستمر التعامل الطارىء مع الحريق خلال وقت مُتأخر من الليل.

باستثناء رجل إطفاء أصيب بجروح طفيفة، لم تُبلغ خدمات الطوارئ عن وقوع أي إصابات بين السكان الذين "طُلب منهم تجنب المنطقة أثناء استمرار عمليات الإطفاء".

أفادت وسائل إعلام محلية بأن المبنى الذي أتت عليه النيران مصنفّ وكان مصنع قبعات.