الدفاع الروسية تُعلن إسقاط 3 صواريخ ستورم شادو

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" البريطاني خلال يوم واحد، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز هيمارس خلال يوم واحد"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق غوفتنيفوي في مقاطعة خاركيف وكوباني في مقاطعة زابوريجيا وسلافنوي في دونيتسك.

خسائر أوكرانية في جبهات القتال المختلفة



أعلنت الوزارة أيضا عن مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين في جبهات القتال المختلفة في خاركيف ولوغانسك وزابوريجيا، كما أعلنت عن تدمير العديد من القطع والمعدات الحربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت إن قواتها اعترضت صاروخين من طراز "ستورم شادو" وعدة صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت أيضا القوات الروسية اعترضت صواريخ "هارم" الأمريكية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" في وقت سابق، فيما طلبت كييف من برلين مؤخرا تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس"، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا وافقت ألمانيا على طلب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، شنت روسيا ليل السبت هجوما مكثفا جديدا بطائرات مسيّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن رجلا لقي حتفه، بينما أُصيبت امرأة بجروح لدى سقوط حطام طائرة مسيّرة قُرب محطة للوقود.

وقال كليتشكو: "إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى كييف". لكنه أردف قائلا: إن "سِربا جديدا من الطائرات المسيرة" كان يقترب.

وكثّفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها على العاصمة الأوكرانية، في محاولة لسحق دفاعاتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أُطلقت صافرات الإنذار نتيجة الغارات الجوية في اثنتي عشرة منطقة أوكرانية من فولين في الشمال الغربي إلى دنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي من البلاد.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حثّ عمدة كييف سكان المدينة على البقاء في "الملاجئ"، محذرا من "ليلة عصيبة".

وقال كليتشكو، إن مبنيين مرتفعين في منطقتين من العاصمة كييف كانت تشتعل فيهما النيران جرّاء سقوط حطام طائرات مسيّرة عليهما.

ونشرت السلطات في كييف عمال الطوارئ.

وفي هجماتها الأخيرة، استخدمت روسيا طائرات مسيّرة من طراز كاميكازي، إلى جانب مجموعة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وتستبق الهجمات الروسية هجمات مضادة أوكرانية كانت متوقعة على نطاق واسع.

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