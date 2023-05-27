روسيا تتهم ألمانيا بنشر أكاذيب جديدة وتنتقد تصرفاتها

اتهمت “موسكو” نظيرتها “برلين” بنشر أكاذيب جديدة، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، “ماريا زاخاروفا”.

موسكو مُضطرة للرد على خطوات برلين المُعادية:

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت، أكدت زاخاروفا، أن موسكو مُضطرة للرد على خطوات برلين المُعادية تجاهها، مُشيرة إلى أن روسيا ليست البادئة بالتصرفات غير الودّية.

وقالت زاخاروفا: "يتم اتخاذ الكثير من الخطوات ضد روسيا تحمل في طياتها طبيعة مُعادية للروس".

ولفتت زاخاروفا إلى أن وزارة الخارجية الألمانية تعمل سرًا وبعيدًا عن أوساط الرأي العام، ورفضت صراحة في السابق حقيقة أن الجانب الألماني كان يعمل على طرد الدبلوماسيين الروس، إلا أنهم فجأة قاموا بإرسالهم إلى روسيا الاتحادية.

واختتمت قائلة: "إنه كذب صارخ".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من يوم السبت، ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" أنه في أبريل المُنصرم، قرّرت وزارة الخارجية الروسية، في ردّها على طرد الدبلوماسيين الروس من قِبل برلين، خفض عدد موظفي المؤسسات والمنظمات الثقافية الألمانية إلى حوالي 350 شخصًا.

البحث عن حل للأزمة في أوكرانيا:

من ناحية أخرى، صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه عند البحث عن حل للأزمة في أوكرانيا، يجب ألا يكون هناك أي حديث عن تجميد النزاع.

ووفقًا له، فإن الكثيرين يُقدمون الآن مُقترحات حول كيفية ضمان السلام والأمن، وكذلك الآلية المُمكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مُشددًا في قمة مجموعة السبع في هيروشيما على أنه "من المُهم أن نفهم أن هذا لا ينبغي أن يرتبط بتجميد النزاع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن تسعى لحل الأزمة الأوكرانية بالسُبل السياسية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت أعلن نية الغرب مُواصلة إمداد كييف بالأسلحة والمُعدات العسكرية.

من جانبه، صرح الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، بعد مُفاوضات في كييف بأنه لا يُوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يتعين على جميع الأطراف تهيئة الظروف للمُفاوضات السلمية.

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن دول "الناتو" غير مُهتمة بتسوية سلمية في أوكرانيا، وتكثف ضخ الأسلحة لقوات كييف.

وقال نيبينزيا: "تُصر الدول الغربية بعناد على أنها ليست طرفًا في النزاع، بل أنها فقط تُساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. مع ذلك، كُل شيء في الواقع عكس ذلك تمامًا. يشن الغرب حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

وشدد المندوب الروسي على أنه "مُنذ الاجتماع الأخير للمجلس (مجلس الأمن الدولي) في فبراير، حول موضوع شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لم ينخفض ​​تدفقها، بل العكس تمامًا ازداد".