نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه على الطريقة البرازيلية فى الجونة للمرة الثانية

حرص يوسف ماجد الكدواني على الاحتفال بحفل زفافه للمرة الثانية، مع عروسته كارلا منصور في الجونة، على الطريقة البرازيلية، وسط الأصدقاء والأصحاب.

وكان تصدر النجم ماجد الكدواني تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفاله بزفاف نجله الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني.

كان اقتصر حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني، على الأهل والأصدقاء المقربين من ماجد وأسرته وأسرة العروس بأحد الكنائس.

يوسف وعروسته

ويشار إلى أن ظهر الفنان ماجد الكدواني، خلال الصور متأثراً لحظة رؤية ابنه، كما أنه مازح الكاميرا وهي تتابع المراسم ونظر له مبتسمًا.

ويذكر أن احتفل مؤخرًا الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلي.

الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني وعروسه

العروسان

الفنان ماجد الكدواني

معلومات عن الفنان يوسف ماجد الكدواني

يوسف ماجد نبيل الكدواني، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل ولاد ناس عام 2021، ومسلسل موضوع عائلي عام 2021، وهو نجل الفنان ماجد الكدواني.

جدير بالذكر أن الفنان يوسف ماجد الكدواني، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل “وبينا ميعاد”، الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ماجد الكدواني

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار اجتماعى لايت.

وكان احتفل يوسف ماجد الكدواني بليلة الحنة في جو عائلى، بحضور الأهل والأصدقاء.

يوسف وعروسته

حيث نشر عدد من أصدقاء يوسف الكدواني صورًا من ليلة الحنة عبر حساباتهم على إنستجرام، وظهر يوسف وخطوبته وهما يرقصان على أغنية "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد.

وبينا ميعاد

وكان حقق يوسف ماجد الكدوانى نجاحًا مؤخرًا بمشاركته فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

كارلا منصور ويوسف الكدواني

قصة المسلسل

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار إجتماعى لايت.

كارلا منصور ويوسف الكدواني

موضوع عائلي

وكان شارك النجم ماجد الكداوني مؤخرًا فى مسلسل “موضوع عائلي" مسلسل "موضوع عائلي" وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وقام ببطولة الجزء الأول ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندي وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبدالرحمن أبوزهرة، ومحمد سلَّام.

ماجد الكدواني وابنه

قصة موضوع عائلي

دارتْ أحداث الجزء الأول من "موضوع عائلي" حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذى يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًّا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا، واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أيَّة أعباء عائلية، ويفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددًا إلى الجو العائلي والمسئوليات، بان له ابنه من زوجته الراحلة "ليلى"، وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون الوصى عليها، ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.