ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما باستدراج طالب واحتجازه ومساومة والدته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث إتفقا فيما بينهما على إستدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

بإستدعاء والدة المجنى عليه إتهمتهما بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوىبدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية) حال قيادته سيارة ملاكى.. وبحوزته (عدد 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجاروالمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (مليون جنية تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على مُتهم بحيازة 360 طربة حشيش

وعلى جانب آخر، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، حال قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـــ (مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.