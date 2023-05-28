إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الصرف والموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وذلك خلال أولى حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى ١٦ يونيو المقبل.

وأشارت المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة قبيل بدء تلك المرحلة بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة؛ لتحقيق مستهدفات الموجة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفقًا لجدول زمني محدد.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه يتم متابعة الموقف بشكل دورى لإزالة أى معوقات قد تواجه أعمال الحملات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية على الأراضى المستردة ومنع أية حالة تعدٍ عليها مجددًا، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدة أن المحافظة تتابع عن كثب الجهود المبذولة كافة فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة واستعداد حق الشعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.