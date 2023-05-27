إدانة عربية شديدة لاقتحام منزل السفير الأردني في السودان

توالت ردود الفعل العربية المنددة بعملية اقتحام وتخريب منزل السفير الأردني في السودان، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ منتصف إبريل الماضي.



أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها لاقتحام منزل السفير الأردني، فيما أكدت رفض الجمهورية اليمنية لكل أشكال العنف والتخريب، وضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية بهذا الشأن، معبرة عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياتها الصادقة بعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان الشقيقة.

السعودية تُدين:

أدانت المملكة العربية السعودية تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما دعت للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية:



أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني الهاشمية، في العاصمة السودانية الخرطوم، وشددت على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، تأكيد موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.



التعاون الخليجي يدعو للمضي قدمًا في مباحثات جدة:

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل سفير الأردني في مدينة الخرطوم للتخريب والاعتداء، داعيًا جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.

وجدد البديوي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدمًا في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

اقتحام مقر السفير الأردني في السودان:

أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها، عن إدانة واستنكار المملكة لأشكال العنف والتخريب كافة، خصوصًا تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خصوصًا اتفاقية فيينا.

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