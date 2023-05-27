ضبط شبكات في السودان متخصصة في تزوير التأشيرات لدخول مصر

تسبب القتال بين الجيش السوداني بقيادة “البرهان” وقوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي”، في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

تزوير تأشيرات الدخول والأختام إلى مصر ودول الجوار السودانى:

وتمكنت السلطات السودانية من ضبط شبكات إجرامية متخصصة فى تزوير تأشيرات الدخول والأختام إلى مصر ودول الجوار السودانى، مستغلة الأوضاع فى البلاد، وذلك حسبما أفاد به قناة "القاهرة الإخبارية".

تزوير تأشيرات لدول الجوار في السودان:

وكشفت وسائل إعلام سودانية عن ورود معلومات إلى السلطات تفيد بقيام شبكات متخصصة فى السفر بولايات سودانية عدة لتسليم عددًا من الجوازات لأشخاص بها تأشيرات مزورة لدول الجوار وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتم ضبط بعضهم وفى حوزتهم مجموعة من الأختام والأحبار والأدوات التى يقومون باستخدامها فى التزييف.

هدنة في السودان ووقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني:

واستمر القتال المُتفرق في مناطق عدة، الأربعاء، بالرغم من هُدنة أُبرمت هذا الأسبوع، وأبلغ سكان عن سماع طلقات نارية وانفجارات في وسط الخرطوم، فضلًا عن مناطق قريبة من منشآت عسكرية في أم درمان.

وكان وقف إطلاق النار لأسبوع، بوساطة سعودية أمريكية، قد دخل حيز التنفيذ، مساء الإثنين، في مُحاولة لتوصيل المساعدات الإنسانية للدولة التي يُمزقها الصراع.

وحذر بيان من السعودية والولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، من عدم التزام الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بالهُدنة قصيرة الأجل.

وقال البيان المشترك، إن "الشعب السوداني مُستمر في مُعاناته نتيجة لهذا الصراع المُدمر"، داعيًا الطرفين المُتناحرين إلى "الالتزام الكامل وتطبيق وقف إطلاق النار المُؤقت لتوصيل الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الطرفين من عقوبات مُحتملة في حال انتهكا الهُدنة.

وفاقم القتال الأوضاع الإنسانية المُتردية في السودان، إذ قالت الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين للمساعدة زاد هذا العام بنسبة 57%، ووصل إلى 24.7 مليون شخص، وهو أكثر من نصف تعداد السكان في السودان.

وأكدت المنظمة الأممية أنها ستحتاج إلى 2.6 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية.