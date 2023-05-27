صور.. أمطار وغيوم تغطي سماء جنوب سيناء

شهدت مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، حالة غيوم وسقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وسرعة الرياح التي بلغت 24 كيلو في الساعة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بالقطاعات كافة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق بالمحافظة، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول للتأكد من تطهيرها، ومراجعة جاهزية معدات الحملة الميكانيكية.

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الطرق الدولية والرئيسية، والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي ولم يتم غلق أيًا منها أمام حركة المرور أو حركة الملاحة حتى الآن.