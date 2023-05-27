روسيا تُهاجم أوكرانيا وتعتبرها دولة إرهابية

تتسارع وتيرة الأحداث بين “روسيا وأوكرانيا”، والتي أساسها صراع حول المصالح والسياسات، وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي، “سيرجي لافروف”، في مجال تعليقه على تهديدات كييف للرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سُلطات كييف تُقدم نفسها بهذه الصفة.

التصريحات الأوكرانية ضد بوتين:

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، شدد لافروف على أنه يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن، لكن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين "هو الهدف"، يدفع إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تُفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تأمل، بأن تُصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.

في وقت سابق، قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من يُنسق ويُقرر ما يحدث".

وأضاف في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الهدف الأول بالنسبة إلينا هو القضاء على القائد الذي يُصدر الأوامر... بوتين".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن محاولات تهميش هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، يوم الأربعاء، حيث تابع لافروف أنه يتعين على الغرب الجماعي، من أجل "تخفيف التوتر الدولي"، التخلي عن مُحاولاته النشطة، أحادية الجانب، لتهميش الأمم المتحدة، من خلال "إنشاء هياكل ذات تكوين محدود خارجها، لا تتمتع بالشرعية، بل تدعي السيطرة على الجميع".

وفي حديثه عن تطور الصراع في أوكرانيا صرح لافروف بأن دول "الناتو" مُتورطة بشكل مباشر في الصراع إلى جانب كييف، حيث تقوم بتوريد المزيد والمزيد من الأسلحة الغربية، وهو ما يجعل تلك الأسلحة تنتشر خلسة في جميع أنحاء العالم.

كذلك أشار لافروف إلى أن تمدد حلف "الناتو" خلال العقود الماضية يعكس نفس النوايا التي قامت عليها سياسة هتلر.

وشدد لافروف على أن البلدان الغربية تتسبب عمدًا في إثارة الصراعات والفتن بين الدول والأعراق المختلفة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي.

وأكد وزير الخارجية الروسي، التزام موسكو بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، مُشيرًا إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف مُحادثات السلام.