ترشيح مصر لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها الخامسة

اختتمت فعاليات الاجتماعات الوزارية للشباب والثقافة والرياضة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة ، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ورئيس الاتحاد الافريقي للألعاب الالكترونية وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ترشيح مصر ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها القادمة الخامسة

وخلال اختتام الاجتماعات الوزارية ، تم ترشيح جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها القادمة الخامسة ، والتي ستسهم بشكل كبير في تنمية مجالات الشباب والثقافة والرياضة في القارة الإفريقية ، وكذا برنامج متطوعي الاتحاد الافريقي ٢٠٢٤.

الوزراء الأفارقة دعمهم الدكتور اشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية

ومن جانبه ، أكد الوزراء الأفارقة دعمهم الدكتور اشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، مشيدين بالمبادرة المصرية "عام الرياضة الجامعية ".

ودعا د.اشرف صبحي الوزراء الافارقة للمشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية يونيو ٢٠٢٣ تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي .

شهد اختتام الاجتماعات الوزارية كل من السفيرة ميانتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، يوشيزي كندويري -وزير الشباب والرياضة من دولة مالاوي رئيس المكتب اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الدورة الرابعة ، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا ، حسن غزالى - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.