روب بورو.. حساب مزيف نشر خبر وفاة Rob Burrow عبر فيس بوك

ادعى حساب مزيف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة اللاعب روب بورو، صباح اليوم السبت، إثر إصابته بمرض العصبون الحركي.

اقرأ أيضًا: غدير الفهد تكشف مفاجأة جديدة بشأن تعرضها للطعن في فنلندا

حساب مزيف يعلن وفاة روب بورو

إدارة نادي دوري الرجبي تنفي وفاة روب بورو:



وسرعان ما خرجت إدارة نادي دوري الرجبي لتنفي ما نقله الحساب المزيف عبر فيس بوك، مؤكدة بإن بورو بخير ويتطلع إلى الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، وأن هذا الحساب الكاذب يقوم على إنشاء ونشر الأخبار المزيفة.

إدارة نادي دوري الرجبي تنفي وفاة روب بورو

حساب مزيف نشر خبر وفاة روب بورو عبر فيس بوك:



ونشر حساب يسمى Leeds Rhinos Fans، أن أسطورة النادي بورو، توفى في الساعة 8 صباحًا يوم السبت، وكان بورو تم تشخيص بمرض العصبون الحركي في عام 2019.



حساب مزيف نشر خبر وفاة روب بورو عبر فيس بوك

خبر وفاة بوب بورو المزيف حديث السوشيال ميديا:

وانتشر خبر وفاة روب بورو، المزيف على السوشيال ميديا، وتمت مشاركته أكثر من 14000 مرة على منصة التواصل الاجتماعي، مع الأمر الذي تسبب فى خداع الكثير من المستخدمين والمحبين لبورو.



خبر وفاة بوب بورو المزيف حديث السوشيال ميديا

إدارة النادي تخاطب فيس بوك لحذف خبر وفاة روب المزيف:





قال Leeds Rhinos إنهم أبلغوا Meta، المسئولة عن إدارة موقع التواصل الاجتماعي Facebook، عن المنشور، مضيفًا أنهم يأملون في إزالته في أقرب وقت ممكن.

إدارة النادي تخاطب فيس بوك لحذف خبر وفاة روب المزيف





قال بيان للنادي: “من فضلك لا تشارك أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص روب، الحساب المزيف الذي تم إنشاؤه اليوم على Facebook لنشر الأخبار المزيفة وغير الصحيحة تمامًا والمزعجة للعائلة، روب بخير ويتطلع إلى الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع عائلته”.

روب

معلومات عن مرض العصبون الحركي:

كشفت مجموعة من العلماء، إن ممارسة التدريبات الرياضية المنتظمة والشاقة تزيد من خطر الإصابة بداء العصبون الحركي لدى من هم عرضة لذلك جينيا، كما أكد فريق من الباحثين بجامعة شيفيلد على أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقف عن ممارسة الرياضة نتيجة لدراسته هذه، كما أنهم يأملون أن تكشف نتائج الدراسة عن طرق لفحص من هم أكثر عرضة للخطر من هذا المرض وتقديم نصيحة خاصة بهم، وفي النهاية فإن نحو واحد من بين كل 300 يصابون بداء العصبون الحركي.