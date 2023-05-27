غدير الفهد تكشف مفاجأة جديدة بشأن تعرضها للطعن في فنلندا

خرجت الفنانة الكويتية غدير الفهد، عن صمتها لأول مرة بعد تعرضها للطعن على يد سيدة عراقية وابنتها بدولة فنلندا، منذ عدة أيام بسبب خلافات وقعت بينهما.



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غدير الفهد



نفت الفنانة الكويتية غدير الفهد، ما نشرته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت أنها حسابات وهمية ليس لها علاقة ولا تمت لها بصلة.



غدير الفهد: والله العظيم التيك توك من ها اليوم هبطله



وقالت الفنانة الكويتية غدير الفهد، في مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، بشأن خلافاتها مع السيدة العراقية، قائلة: لو عاوزة أنزل شئ، هنزله في حسابي، أنا كما أسوي حسابات وهمية، هذا أنتوا، أنتوا أهل الحسابات الوهمية، مو أنا ولا الله ما حالك، والله العظيم التيك توك من ها اليوم هبطله.

غدير الفهد: والله العظيم التيك توك من ها اليوم هبطله

غدير الفهد تكشف بسبب حدوث الخلافات بينهما

وكشفت غدير الفهد، عن سبب حدوث خلافات بينهم وبين السيدة، قائلة: لها الدرجة إنتو متوقعين غدير فاضية لكم، يا تصيب يا تخيب، فيه تعليق كتير بيتكرر وبيقول إني أنا اللي بدأت العداوة بينهم، أنا عندي حساب خاص على فيسبوك فيه صحابي، والإنسانة هذا موجودة عندي بقالها سنتين بتتكلم عني وعن لبسي وسنتين وأنا ساكتة.



غدير الفهد تكشف بسبب حدوث الخلافات بينهما



وأضافت الفنانة الكويتية غدير الفهد، قائلة: آخر مرة نزلت بوست بتكلم فيه عنها حطيت وش بيضحك.. ودي كانت بداية المشكلة، ليش تحطين فيسات تضحك على حسابي! هذه بداية المشكلة، هنا أنا قلت ستوب، مسألة إنك تسوين نفسك ذكية والعالم أغبياء لا! يا حبيبيتي، أنا كنت أتابع في صمت على السوشيال ميديا، شئ مايعجبني ما أبعث في شئ، يعني أنت ضايفاني وتتكلمين عني من حسابات ما خليتي شئ يخص شرفي ما تكلمتي عنه، دايما أقول أنا إنسانة في حالي وأقول اللي ما يأذيني ما يشوف مني أي شي وحش.



غدير



وكانت الفنانة الكويتية غدير الفهد، قد كشفت عن تعرضها للطعن حسب منشور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، أن سيدة تدعى فاتن وابنتها وصديقتها حاولوا طعنها، إلا أن مجموعة من الرجال ظهروا حاولوا منعها من ذلك، وكان ذلك ظهر يوم الجمعة الماضي في إسبو الفنلندية.

