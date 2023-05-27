ميتا تعالج مخاوف المنافسة بتقليل استخدام بيانات الإعلانات

أثارت ميتا مخاوف لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) مؤخرًا بشأن استخدام عملاق الوسائط الاجتماعية Meta لبيانات إعلانات الشركات الأخرى لخدمة Facebook Marketplace.

لمعالجة مخاوف المنظم، ورد أن ولي أمر Facebook قد وافق على التخفيف من استخدام بيانات الشركات الأخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز الجديدة، قالت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية إن ميتا Meta عرضت الحد من استخدامها لبيانات إعلانات الشركات الأخرى لخدمة Facebook Marketplace الخاصة بها لمعالجة مخاوف المنافسة لدى المنظم.

بموجب هذا الترتيب، سيتمكن المعلنون من إلغاء الاشتراك في السماح باستخدام بياناتهم لتحسين منصة الإعلانات المبوبة في Facebook Marketplace.

"الحد من مخاطر استغلال ميتا Meta لبيانات الشركات التي تعلن على منصتها بشكل غير عادل لتحقيق ميزة تنافسية خاصة بها يمكن أن يساعد العديد من الشركات البريطانية التي تعلن هناك. نحن الآن نتشاور بشأن هذه الالتزامات التي نعتقد، في هذه المرحلة، أنها ستعالج مخاوفنا ، قال المدير التنفيذي لإنفاذ CMA مايكل جرينفيل.

كيف تستخدم ميتا بيانات المستخدمين



على سبيل المثال، ذكرت CMA أن ميتا Meta يمكنها استخدام البيانات المستمدة من تفاعل المستخدم مع الإعلانات على Facebook لاستنتاج أنه كان مهتمًا بالأحذية. ثم يُزعم أن الشركة تؤثر على قوائم الأحذية لهذا المستخدم على Facebook Marketplace. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن المشاورات بشأن مقترحات ميتا ستنتهي في 26 يونيو.

تؤثر الجولة الثالثة من تخفيضات الوظائف على Facebook على الموظف الهندي

أحدث عمليات التسريح هي جزء من عمليات التسريح العالمية التي يبلغ عددها 10000 والتي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg في مارس. من المتوقع أن تؤثر الجولة الثالثة من تخفيض الوظائف على Facebook على 6000 موظف، مما سيؤثر أيضًا على عمليات الشركة في الهند.

ستؤثر الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف في Meta على مستويات مختلفة من الموظفين في الشركة. تشير التقارير إلى أن عمليات التسريح العالمية ستؤثر على الموظفين عبر الإدارات المختلفة. وهذا يشمل التسويق والإدارة والموارد البشرية والأقسام الأخرى في الهند. من المهم ملاحظة أن جولات خفض الوظائف السابقة في Meta أثرت أيضًا على الفرق في الهند عبر القطاعات.