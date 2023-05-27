الخطيب يهنئ فريق سلة الأهلي بعد التتويج الأفريقي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، التي أقيمت في رواندا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

ووجه الكابتن محمود الخطيب التحية لمنظومة الفريق بالكامل على تشريف كرة السلة المصرية بحصد اللقب القاري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في ختام منافسات البطولة.



وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. وقال إنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل السفر إلى رواندا شعر بالإصرار لدى كل اللاعبين والرغبة في العودة بكأس البطولة. وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه.

وشدد على أن الفوز بالكأس الإفريقية يعكس الشخصية القوية للاعبي الأهلي وروحهم العالية، ويزيد من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.



سلة الأهلي واللقب الأفريقي



توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.