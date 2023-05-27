النصر يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام الاتفاق

تأخر فريق النصر بهدف في الشوط الأول أمام مضيفه الاتفاق، في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل يوسف نياكاتي هدف الاتفاق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ليعقد الأمور لدى النصر الذي يحتاج الفوز في مباراة اليوم مع تعثر الاتحاد للانقضاض على قمة الدوري السعودي.

صراع القمة

يأتي فريق النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويهدف فريق العالمي إلى مواصلة الانتصارات عبر الفوز على حساب الاتفاق اليوم الفوز لمواصلة الضغط على اتحاد جدة المتصدر، أملا في حدوث مفاجأة بتعثر العميد في مباراته أمام الفيحاء التي ستقام فى نفس التوقيت اليوم لحساب منافسات الجولة ذاتها أملًا للتساوي معه بنفس النقاط واستمرار اشتعال المنافسة على اللقب للجولة الأخيرة.

واستطاع فريق النصر تحقيق فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

يقع فريق الكرة الأول بنادي النصر بالمركز الثاني في جدولترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 63 نقطة، ويطارد نظيره اتحاد جدة ويفصله 3 نقاط عنه في الترتيب، فيما يأتي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة قبل مواجهة الليلة أمام العالمي في البطولة.

ويتبقى لفريق العالمي مواجهتان في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين 2022 ـ 2023، إذ سيواجه نظيره الاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية، ثم يسدل ستار المسابقة بمواجهة الفتح في نهاية الشهر الجاري من المسابقة.