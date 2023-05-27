الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول

أنهى الاتحاد الشوط الأول من مباراته ضد الفيحاء متقدما بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أحمد شراحيلي هدف الاتحاد الأول في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة ثم أكد رومارينهو تفوق النمور بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول.

ويعتلي الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي بـ66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر الذي يحل ضيفًا على الاتفاق، في إطار الأسبوع نفسه.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز دون النظر إلى نتيجة المنافس النصر، من أجل حسم لقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

اللقب السعودي

ويضرب اتحاد جدة بيد من حديد للفوز في مباراة اليوم أمام نظيره الفيحاء المقرر اقامتها في الجولة الـ 29 لحسم لقب بطولة الدوري السعودي دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة أو نتائج النصر، فستحسم نتيجة اتحاد جدة ونظيره النصر في نتائج المواجهات المباشرة بينهما بفوز وتعادل في مواجهتي الدور الأول والثاني.

ويتواجد الشباب السعودي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يحتل نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال في الوقت الحالي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويقع في المراكز الأخيرة في ترتيب جدول الدوري السعودي 3 فرق تتصارع من أجل طوق النجاة من شبح الهبوط وهى الباطن صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، والعدالة في المركز قبل الأخير بـ27 نقطة، وفي المركز الـ14 يأتي الخليج بـ 27 نقطة أيضًا.

وحقق فريق الاتحاد بقيادة النجم المصري أحمد حجازي فوزًا مهمًا على ضيفه الباطن في المواجهة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة دوري روشن السعودي.