إيران تُخطط لتقوية وتطوير التعاون مع منظمة أوبك

طالب الرئيس الإيراني، “إبراهيم رئيسي”، خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، بتعزيز الوحدة بين أعضاء منظمة البلدان المُصدرة للبترول، قائلاً إن "جمهورية إيران الإسلامية تُحافظ على الدوام على تعاون بناء مع أوبك، ونُخطط لتقويته وتطويره".

الساسة الغربيين يسعون إلى زرع الخلاف بين الدول المُنتجة للنفط:

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، أشار رئيسي، إلى أن الساسة الغربيين يسعون إلى زرع الخلاف بين الدول المُنتجة للنفط، ولا ينبغي للأخيرة الرد إلا من خلال تعزيز التفاعل البناء فيما بينها.

بدوره، أشاد الغيض بإجراءات إيران على المستويين الوزاري والفني لتعزيز هيكل منظمة "أوبك"، مُؤكدًا أن طهران دائمًا ما تُؤيد إيجاد حل وسط في حالة وجود أي خلاف.

ومن الجدير ذكره، أن إيران تعتبر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.

من ناحية أخرى، تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي عن خصائص صاروخ "خرمشهر 4" الجديد، مُوضحًا أنه أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المُناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أشار العميد رضا طلائي إلى أن "أحد أركان القوة الدفاعية والرادعة للجمهورية الإسلامية هي القوة الصاروخية وأن ايران تعتبر من الدول المتفوقة في هذا المجال بالاتكال على علمائها وخبرائها الشباب"، مُعتبرًا أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المتفوقة والمُضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".

وعن خصائص صاروخ "خرمشهر 4"، أوضح العميد طلائي أن "3 أجيال من صاروخ خرمشهر قد أزيح الستار عنها سابقًا، ويوم الخميس تمت إزاحة الستار عن أحدث جيل له تحت اسم "خرمشهر 4"، وهو ذات مقطع عرضي ضئيل أمام الرادارات، وله قدرات فائقة للإفلات من الرادارات، ويمتاز بسرعة أكبر من أجياله السابقة".

وبين العميد رضا طلائي أن "تصميم هذا الصاروخ مختلف عن الأجيال السابقة له أيضًا، ويُمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية، يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف، ولذلك لدى هذا الصاروخ قدرة عالية على المُناورة ويتطلب وقتًا أقل لتجهيزه للإطلاق قياسًا مع الأجيال القديمة له".

وذكر أن "منظومة التحكم والتوجيه في هذا الصاروخ تكون غير فعالة حين عبور الصاروخ من الغلاف الجوي، ولذلك تزداد قدرته على المُناورة والافلات من الرادار".

ويوم الخميس الماضي، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خرمشهر 4" بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، وتم إطلاق اسم "خيبر" على هذا الجيل الجديد من فئة صواريخ خرمشهر، الذي يبلغ مداه 2000 كلم، ووزن رأسه الحربي 1500 كغم، وبطول 4 أمتار، حيث يعد الرأس الأضخم من نوعه المُنتج في البلاد.