الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

علي القرني مقاتل طائرات الـ F15 كواليس في حياة رائد الفضاء السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

علي القرني رائد الفضاء السعودي الذي تصدر محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية بسبب بدءه في تجربة الاستمطار الصناعي، وذلك من أجل المساهمه في زيادة نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50%.

 

علي القرني ولد عام 1992 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك حصل على البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض، حتى وصل إلى رتبة نقيب طيار كما أنه يعمل مقاتلاً على طائرات الـ F15.

 

علي القرني ورحلتة العلمية للفضاء AX-2

 

علي القرني لم يتوقف عند هذا الحد من النجاح بل شارك في 21 مايو 2023 في الرحلة العلمية المتجهة للفضاء AX-2 هو ورائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي على متن مركبة دراغون كرو من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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على القرني بوابة السعودية إلى المروج والأنهار.. نبغيها خضرة

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علي القرني يلعب كرة قدم في محطة الفضاء الدولية (فيديو)


علي القرني رائد الفضاء السعودي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر عن بدايته في تجربة الاستمطار الصناعي مؤكدًا بأن هذه التجربة ستساهم في زيادة نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50%، وذلك بعد أربعة أيام من انطلاق رحلتهما إلى الفضاء، وصل الرائدين السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى وجهتهما وبدأوا في إجراء تجارب بحثية وعلمية كانت مخططة مسبقًا.

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الجريدة الورقية