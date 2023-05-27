علي القرني يلعب كرة قدم في محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وثق مقطع فيديو جديد نشرته قناة "الإخبارية"، لقطات لرائد الفضاء السعودي علي القرني في محطة الفضاء الدولية، وفق روسيا اليوم.

وأظهر مقطع الفيديو علي القرني، وهو يلعب بالكرة في محطة الفضاء خلال بث مباشر مع الأرض، إذ كان يحرك كرة صغيرة بيضاء بين يديه يمينًا ويسارًا.



فيديو | لقطات لرائد الفضاء علي القرني في محطة الفضاء الدولية #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/gQ4T3OCQyA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023



وكان إلى جوار القرني اثنان من زملائه في فريق محطة الفضاء الدولية، إذ أمسك أحدهما كرة ملونة، فيما يبدو بأنها إحدى التجارب.

وقبل نحو أسبوع، وصل القرني برفقة زميلته رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.