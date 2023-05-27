تهنئة محمد مصطفى عبدالباسط القاضي وإسلام إسماعيل على تعيينهما في هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير" صدق الله العظيم، بعد جهد وسهر ليالٍ طوال، أثمرت شجرة العلم خير الثمر في بلدتنا الجلاوية، وأشرقت الشمس على الخبر السعيد بتعيين محمد مصطفى محمود عبدالباسط مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة، وإسلام إسماعيل محمد سليمان المعيد بكلية الحقوق بجامعة سوهاج مندوبا مساعدا بمجلس الدولة.

وسادت البلدة حالة من الفرح كون الاثنين من شباب مصر الواعد المشهود لهما بالجد والاجتهاد والتفوق الدراسي والخلق الحسن، كما كانا دائمين على قمة ترتيب دفعتهم في التعليم الجامعي وطوال سنوات الدراسة وممن أكملوا مسيرتهم نحو المزيد من البحث العلمي، حيث عمل مؤخرا إسلام إسماعيل محمد معيدا بجامعة سوهاج، وعلى الجانب الآخر محمد مصطفى محمود عبدالباسط القاضي، حصل على ماجستير القانون أثناء عمله محاميا متميزا بين أقرانه.

وتتوجه عائلة القضايا بالتهنئة لهما وعنهم الكاتب الصحفي محمد فزاع، والدكتور أحمد أبو العلا شحاتة، والأستاذ أحمد فزاع، على تعيينهما داعين المولى عز وجل أن يوفقهما في خدمة العدالة والوطن.