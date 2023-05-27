لورا خباز توجه رسالة لكاريس بشار بعد خناقة النار بالنار

كشفت الفنانة اللبنانية لورا خباز، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه شقيقها جورج في مسلسل النار بالنار، الذي عرض خلال شهر رمضان 2023.



اقرأ أيضًا.. مخرج سوري يهدد كاريس بشار بالسديهات.. النار بالنار



لورا خباز تكشف عن سعادتها بنجاح شقيقها بمسلسل النار بالنار

بما وصفت لورا خبار شقيقها جورج؟



وقالت لورا خباز عن علاقتها بشقيقها جورج، قائلة: فخورة دائمًا به هو أستاذي، ومثلي الأعلى، وكل مرة عم يكبر قلبي زيادة بالنجاحات يلي عم يحققها.



بما وصفت لورا خبار شقيقها جورج؟



ماذا كشف جورج لشقيقته لورا خباز عن مسلسل النار بالنار



وأكدت لورا خباز أنها كانت لا تعلم أي شئ عن أحداث مسلسل النار بالنار، قائلة: جورج دائما ما يرفض الكشف عن مجريات الأحداث المرتبطة بالعمل الذي يشارك به قبل عرضه، فهو ممثل يُتقن عمله ويحافظ على سريته.



ماذا كشف جورج لشقيقته لورا خباز عن مسلسل النار بالنار

لورا خباز توجه رسالة للفنانة السورية كاريس بشار



وأضافت لورا خباز، أنها لا تعلم بسبب اللغط الذي حدث بين الممثلة السورية كاريس بشار وصُنّاع المسلسل، قائلة: مين أدك ليه زعلانة؟ حققتي نجاح كبير بمسلسلي ستيلتو والنار بالنار والناس بتحبك.



لورا خباز توجه رسالة للفنانة السورية كاريس بشار





والجدير بالذكر، أن شن المخرج السوري محمد عبد العزيز، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة كاريس بشار، عقب التصريحات الأخيرة التي أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية، زعمت خلالها أنه قام بتشوّيه مسلسل النار بالنار، وغير اتجاهه بحذفه عددًا من المشاهد.



ونشر المخرج محمد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا يرد فيه على الفنانة السورية كاريس بشار، قائلًا: قلة الأمانة، تكمن في الجحود والنكران والنميمة والوصولية، قلة الأمانة، تكمن في الغيرة المجانية من زملائها وقلب الحقائق، أنه سوف يكشف الحقائق أمام الجماهير ، قائلا: لذا مع مثل هذه النماذج العدائية لا ينفع سوى نشر الحقائق بالصوت والصورة قريبًا، والتي ستطال محتواها آراء مخجلة للأسف بحق الكثير من زملاء العمل التي عملت تحت إدارتهم طوال سنوات، ولزملائها وزميلاتها في آخر عمل، ومنهم كاتب العمل الذي لو إذا سمع ورأي ما قالته لكسب عليها عشرات الدعاوى والقضايا بتهمة الذم والقدح.