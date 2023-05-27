اقرأ بالوفد: جهود مصر لإنهاء الأزمة السودانية تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي: لابد من التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان".

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

جهود مصر لإنهاء الأزمة السودانية تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية

الإحصاء: 73.6 العمر المتوقع للإناث في مصر

“حجازي” يحيل المسئولين عن “لجنة قنا” بالدبلومات الفنية للتحقيق العاجل

إحالة اتحاد المصارعة لليابة العامة بعد هروب أحمد بغدودة

اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط إحداهما بشرية والأخرى حيوانية في سقارة