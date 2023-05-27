مصرع شخصين بعد استهداف سيارة تابعة لوزير الدفاع الروسي في بريانسك

استهدفت مسيرة، اليوم السبت، سيارة تابعة لمكتب وزير الدفاع الروسي في بريانسك، مشيرة إلى مقتل شخصين، فيما تشهد مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية تطورات ميدانية على مدى اليومين الماضيين بشأن تسلل قوات أوكرانية لأراضيها.

في غضون ذلك، نفى حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، تسلل قوات أوكرانية إلى أراضي الإقليم المحاذي للحدود الأوكرانية، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، عبر قناته على "تليغرام": إن "3 بلدات قصفت من أراضي أوكرانيا، وبعد ذلك تم استهداف نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية".

كما أضاف، حول المعلومات الواردة عن محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المنطقة، أن "هذه المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها. لم تكن هناك محاولات للتسلل إلى من أوكرانيا".

محاولة تسلل إلى أراضي بريانسك

جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات الروسية، يوم الخميس، إحباط ما قالت إنها محاولة مجموعة أوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر.

وأعلنت موسكو أن البلدة تعرضت لهجوم "إرهابي" من جانب القوات الأوكرانية، فيما رجحت كييف أن تكون العملية من تنفيذ الأجهزة الخاصة الروسية أو مجموعات معارضة لسياسات الكرملين.

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن قوات الأمن أحبطت "محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة الخميس"، بحسب وسائل إعلام روسية.

كما كتب بوغوماز عبر "تليغرام": "اليوم أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة بريانسك، محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار".

وذكر أن قوام مجموعة "التخريب والاستطلاع الأوكرانية" كان 20 فردا، مبيناً أن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصاً.

كما قالت السلطات الروسية، نقلاً عن مكتب حاكم منطقة بريانسك، إن قوات الأمن الروسية انتشرت في بلدتي سوشاني وليوبتشاني في منطقة بريانسك، دون الإعلان عن تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة التي اخترقت المنطقة، ولا عن عدد الرهائن.

وفي وقت لاحق، أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك بأنه تم احتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني.

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