"كلب وخروف".. تفاصيل جريمة إنهاء حياة شاب في إمبابة

مشادة كلامية بسبب كلب، كانت التفاصيل الأولى لجريمة إنهاء حياة الشاب زياد أحمد ميكانيكي في المنيرة الغربية بإمبابة في محافظة الجيزة، بمشادة كلامية بسبب كلب، وتحرك شقيق المجني عليه بكلب أمام أحد محلات المنظفات، مما اشتبك معه صاحب المحل "ح".

جريمة إنهاء حياة شاب في إمبابة

توجه الشاب زياد المجني عليه لمعاتبة جارهم بمحل عمله، لتعديه على شقيقه الأصغر "ف" 15 عامًا، إلا أن جيرانهم "كتفوه"، فدافع عن نفسه وأمسك بجزء من زجاجة من الإزاز وضرب الأول وأصيب بجانبه الأيمن وهو يحاول الإفلات من بين أيديهم، وانتهت القضية في قسم الشرطة بإخلاء سبيل جميع الأطراف.

إنهاء حياة شاب في إمبابة على يد شقيقين

وحتى ينتهي الأمر طلب "ح" المتهم بإنهاء حياة زياد وصاحب محل المنظفات، أن يصطحب زياد وشقيقه "خروف" كفدية لهم، إلا أن "ح" لم ينتظر الأسبوعين، ونفذوا تهديده بإنهاء حياة جاره زياد أحمد، بمعاونة شقيقيه و8 آخرين بطعنات في الصدر والفخذ وضربات بالظهر والرأس.

وقبل تنفيذ واقعة إنهاء حياة الشاب العشريني، توعد المتهم "ح" والدة الشاب "زياد" بأنه سينهي حياة نجلها، وطالبهم بأن يحضروا عجل كدية لهم، إلا أن عائلة زياد رفضوا بسبب ظروف معيشتهم البسيطة، وانهم غير قادرين على شراء عجل، واتفقوا في النهاية على إحضار خروف، إلا أنه قبل تنفيذ الاتفاق كان لـ"ح" قراره المتهور والمنفرد بإنهاء حياة الشاب العشريني بمعاونه أخيه وأبناء عمومته وأصدقائه.

أقارب الشاب "زياد" شعروا بالقهر والحزن الشديد على وفاة أبنهم العشريني، وحكوا تفاصيل الأزمة من البداية، وان العائلة باكملها وبسبب صعوبة الحياة وفروا فيما بينهم ثمن الخروف لتقديمه كأضحية فداءً للشاب.

ولم يتوقع عائلة المجني عليه أن يتحرك هذا الشاب "ح" بإنهاء حياة ابنهم على مرأى ومسمع من الناس، ووقعت الجريمة أمام منزل الشاب زياد وبعد عودته من عمله، ليفاجئة "ح" وشقيقه و8 آخرون، واعتدوا عليه بكل الأسلحة البيضاء، ولم يستطع والد زياد الدفاع عنه.

لتنتهي جريمة إنهاء الحياة بوفاة "زياد" صاحب العشرين عامًا، وتوجيه بعض الضربات إلى والد زياد هو الاخر، الذي كان متواجد في مكان الواقعة.