أمطار غزيرة على المراكز الشمالية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة بعد عصر اليوم السبت ، واقعة نادرة في مثل تلك الأيام الأخيرة من شهر مايو، وهي سقوط موجة من الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ ، خاصة علي المراكز الشمالية وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد، مما أسفر عن إختفاء الاتربة والرمال من الجو ، بالاضافة إلي إنكسار الموجة الحارة ،التي سادت من يومان

واستغل الشباب تلك الظاهرة ، وفي اللهو واللعب تحت الامطار الغزيرة، وفي القري سادت حالة من السعادة الغامرة بين أوساط المزارعين ، الذين يعملون في الاعمال الزراعية بالحقول تحت الشمس الحارقة لساعات طويلة في جني المحاصيل مثل البطاطس والبامية والكوسة والباذنجان ، حيت تسببت الامطار الغزيرة في إنخفاض درجة الحرارة ، بالاضافة إلي توفير نفقات ري الحقول ، وقدرة مياة الأمطار علي قتل الآفات الضارة بالنباتات .