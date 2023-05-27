الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أمطار غزيرة على المراكز الشمالية بالبحيرة

امطار بالبحيرة
امطار بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة بعد عصر اليوم السبت ، واقعة نادرة في مثل تلك الأيام الأخيرة من شهر مايو، وهي سقوط موجة من الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ ، خاصة علي المراكز الشمالية  وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد، مما أسفر عن إختفاء الاتربة والرمال من الجو ، بالاضافة إلي إنكسار الموجة الحارة ،التي سادت من يومان 

واستغل الشباب تلك الظاهرة ، وفي اللهو واللعب تحت الامطار الغزيرة، وفي القري سادت حالة من السعادة الغامرة بين أوساط المزارعين ، الذين يعملون في الاعمال الزراعية بالحقول تحت الشمس الحارقة لساعات طويلة في جني المحاصيل مثل البطاطس والبامية والكوسة والباذنجان ، حيت تسببت الامطار الغزيرة في إنخفاض درجة الحرارة ، بالاضافة إلي توفير نفقات ري الحقول ، وقدرة مياة الأمطار علي قتل الآفات الضارة بالنباتات . 

 

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