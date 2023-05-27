محافظ القاهرة يتفقد أحياء البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحيي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين .

شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد اعمال إنشاء محور وكوبرى جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الاتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر ، في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية .

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة .

الجدير بالذكر ان حي البساتين رئاسة اللواء مجدي عبد المتعال حملة أسفرت عن رفع الإشغالات وعدد من الكراسي والشيش المقدمة بالكافيهات كما تم غلق وتشميع والتي قد تتسبب في غلق نهر الطريق أمام السيارات المارة وحركة المواطنين وتسبب الازعاج لاهالي المنطقة وتم التنبيه بالالتزام بمواعيد الفتح والاغلاق .

وجاء ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة شن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين ورصد وضبط المخالفين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع والصورة الحضارية، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال لقاءها اليوم على رؤساء الأحياء بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وناقش لقاء المواطنين الذي عقد بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندس جيهان عبد المنعم عدة محاور من المحاور ألاساسية، وهي مخالفات البناء، والقمامة، والإشغالات، وتغيير النشاط و الرصف والانارة واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انها تستقبل أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الاعمال عبر التواصل الفوري مع فريق عمل "الواتس اب " ورقمه ٠١٠٠٧٥٤٨٣٢٨ وعبر غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والصفحة الرسمية للمنطقة على الفيس بوك و تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت ممكن .