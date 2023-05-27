استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط أجواء حارة بالفيوم

تتعرض محافظة الفيوم اليوم السبت لموجة شديدة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط الأجواء الحارة على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت المحافظة قد شهدت استقرارا في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى ساعات الليل التي شهدت انخفاضا طفيفا، وعاودت إرتفاعها اليوم ووصلت درجات الحرارة ظهر اليوم إلى 36 درجة مئوية، مع هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط أجواء حارة على أغلب أنحاء المحافظة، وخاصة في القرى والمناطق الصحراوية والتي تشهد إرتفاعا شديدا في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، بخلاف المناطق الزراعية والبحيرات والمدن والتي تكون فيها الأجواء أقل تأثيرا، وتسببت الموجة الحارة في خلو غالبية الشوارع من السيارات والمارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من تعرض المحافظة إلى موجة من إرتفاع درجات الحرارة، مع احتمالية هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارا وتبقى ليلا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس مائل للحرارة نهارا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع إستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة في معدلاتها، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحا.

أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة بالفيوم

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 36درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 24 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر ارتداء الملابس المناسبة، خلافا للملابس التي يتم ارتدائها خلال ساعات النهار والتي دائما ما تكون فاتحة اللون، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 35 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.