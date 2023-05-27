3 تجارب علمية للطلاب سعوديين في الفضاء

شارك 9 آلاف طالب سعودي في تجربة "انتشار الألوان السائلة" بين السماء والأرض للتعرف على محطة الفضاء الدولية، وبدأ إجراء التجربة بين الطلاب في المدارس السعودية ورائدي الفضاء السعوديين، وتتم هذه التجربة التفاعلية من خلال مشاركة الطلاب من سن الـ9:12 سنه.

9 آلاف طالب سعودي شاركوا في تجارب علمية في الفضاء

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في "تويتر"، أن هذه التجربة التفاعلية ستتم عبر البث المباشر، وتهدف هذه التجربة إلى معاينة سلوك المواد السائلة وانتشارها، في ظل ظروف الجاذبية الصغرى ومقارنة سلوكها مع وجود الجاذبية في الأرض.

جانب من إجراء التجارب العلمية لطلاب السعودية مع رواد الفضاء

وتعتمد هذه التجربة إلى تعزيز مهارات التفكير لدى الطلاب من خلال مقارنة نتيجة تجربتهم بنتائج تجارب رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى تطبيق المنهجة العلمية من تحديد المشكلة ووضع الفرضيات وإجراء القياسات والملاحظات وتحليل النتائج في بيئة تعليمية فريدة ومحفزة.

تجارب علمية للطلاب السعوديين عن طريق خدمة البث المباشر مع رواد الفضاء

ومن المقرر أن ينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، وتستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة غدا الأحد (28 مايو)، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين.

تتيح التجربة للطلاب التواصل مع رائدي الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج في بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض.

شهدت التجربة التي استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية تفاعلاً مباشراً بين الطلاب ورائدي الفضاء، حيث ركزت على ميكانيكا السوائل، وذلك عن طريق تحريك السوائل الملونة و مقارنة سرعتها وأشكالها في الفضاء وعلى الأرض، ومناقشة أسباب اختلاف الأشكال ومدى تأثير انخفاض وقوة الجاذبية على السرعة والأشكال.

يشار إلى أن التجارب تسعى لتعزيز قدرات التحليل العلمي، وزيادة اهتمام الطلاب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات.