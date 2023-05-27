هيا الشعيبي توجه رسالة صادمة لـ أحمد العونان بسبب قابل للنشر

أعلن الفنان الكويتي أحمد العونان، عن استبعاد مواطنته الفنانة هيا الشعيبي، من فريق عمل مسرحية قابل للنشر، قبل بدء بجولة عروض في المملكة العربية.





أحمد العونان يكشف سبب استبعاد هيا الشعيبي من قابل للنشر

أحمد العونان يكشف سبب استبعاد هيا الشعيبي من قابل للنشر

كشف الفنان أحمد العونان، عن استبعاد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، من العرض واستبدالها بزميلتها الممثلة أميرة محمد، دون الإفصاح عن الأسباب مكتفياً فقط بالحديث عن استعدادات فريق عمل المسرحية لجولة العرض، والأماكن المقرر عرض مسرحية قابل للنشر بها.

هيا الشعيبي

أحمد العونان يكشف عن مفاجأة قابل للنشر بالسعودية

وقال الفنان الكويتي أحمد العونان، في تصريحات لـ وسائل إعلام: مسرحية قابل للنشر، ستخرج في جولة بالمملكة العربية السعودية، على أن تشمل الجولة في كل من المدن الآتية حائل وأبها والدمام، بمشاركة الفنان الكويتي سلطان الفرج، بالإضافة إلى الاستعانة بالفنانة أميرة محمد بديلة عن هيا الشعيبي.

أحمد العونان يكشف عن مفاجأة قابل للنشر بالسعودية

وعلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على تصريحات أحمد العونان في بشأن استبعادها من عرض مسرحية قابل للنشر بالسعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هيا الشعيبي

هيا الشعيبي: كنت أبي أعرضها معك بو فواز في السعودية لكن الله كريم ويوفق الجميع

وقالت الفنانة هيا الشعيبي، عبر إنستجرام، قائلة: بو فواز الأصيل الطيب الحبيب من قلبي الله يوفقك، وتمون أهل السعودية جمهوري الغالي الحبيب اللي مالي غنات عنه، ربي يفتحها عليك يا أحمد العونان، وهذه رزقك وأنا معك وين ما تبي يا بو فواز الغالي، صدق كنت أبي أعرضها معك في السعودية، لكن الله كريم ويوفق الجميع، تحياتي للجميع.

هيا الشعيبي: كنت أبي أعرضها معك بو فواز في السعودية لكن الله كريم ويوفق الجميع

والجدير بالذكر، أن مسرحية قابل للنشر، من تأليف السيناريست أيمن الحبيل ومن إخراج عبد الله البدر ومن إنتاج شركة تذكار المتخصصة بالإنتاج الفني، جمع العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الخليج، من بينهم سلطان الفرج، جعفر التمار، ياسمين، نورة العميري، ثامر الشعيبي، محمد عاشور، أحمد العونان.