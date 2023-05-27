صراع لقب البوندسليجا..بايرن ميونخ يتقدم ودورتموند يصدم جماهيره ويتأخر بهدفين

صراع البوندسليجا

انطلقت الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني منذ قليل، والتي تحسم بطل البوندسليجا في ظل صراع الثنائي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على اللقب.



ويتفوق بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ قبل مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتقدم بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدف نظيف خارج الديار، فيما يتأخر بوروسيا دورتموند أمام ماينز بهدفين نظيفين، والذي يخوض لقاءه على ملعبه ووسط جمهوره على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

أحرز كينجسلي كومان هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الثامنة بعد صناعة من زميله لوريه سانيه في شباك كولن قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف الفريق البافاري الثاني الذي سجله ساني من قبل تقنية الفيديو، فيما أحرز هدفي فريق ماينز أمام دورتموند، أندرياس أولسن، وكرين أونيسيو، قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف ماينز الثالث.

وأهدر الإيفواري هالر فرصة تسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 19 بعدما فشل في تسجيل ركلة جزاء داخل شباك ماينز.



ويحتاج بايرن ميونخ للفوز مع تعثر منافسه دورتموند، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، حيث يتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف، فيما يتأخر دورتموند الذي يحتاج للفوز فقط دون النظر لنتائج الخصم.

تصريحات إدين ترزيتش

تحدث إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي قبل اللقاء : بالتأكيد هذا أسبوع مميز للغاية بالنسبة لبوروسيا دورتموند، ولكن علينا التعامل مع الأمر بهدوء وعدم القيام بأي شيء مميز".

وتابع: علينا ألا نفكر في الأمر كثيرا، فنحن لم نتوج بلقب الدوري بعد، ولكننا جاهزون ونريد أن نتوج رحلتنا بتحقيق اللقب.

ويحتاج "أسود الفيستيفاليا" لتحقيق الفوز أمام ماينز بأي نتيجة لحسم الدوري لصالحهم لأول مرة منذ 11 عاماً، دون النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ أمام مضيفه كولون التي تنطلق في نفس التوقيت.

يتربع فريق بوروسيا دورتموند على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب الـ 68 نقطة في المركز الثاني.

واستطاع دورتموند أن يحقق الفوز في آخر 11 مباراة على ملعبه منذ التعادل 2-2 أمام بايرن ميونخ في الجولة التاسعة من الدوري، علماً بأن الفريق لم يخسر هذا الموسم على ملعبه سوى في مباراة واحدة كانت أمام فيردر بريمن 2-3 في الجولة الثالثة من الموسم.





