وفد سعودي يصل دمشق لبحث ترتيبات إعادة فتح السفارة

وصل إلى دمشق اليوم الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح السفارة السعودية بسوريا، تنفيذا لقرار المملكة باستئناف العمل في بعثتها بسوريا.

التقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق .

عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.