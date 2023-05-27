كاف يطالب الأهلي بتواجد السعة كاملة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يطالب الأهلي رسميا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للنادي الأهلي، يطالب إدارة المارد الأحمر، حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.





وأخطر اتحاد الكرة المصري، الأهلي، بخطاب الكاف، الذي وصل منذ ساعات، يؤكد فيه أن حضور 50 ألف مشجع أو أكثر، كان أمرا جيدًا، وعليه سيكون من الضروري حضور السعة كاملة لاستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري الأبطال، لأنه مهم من أجل زيادة الحماس والمتعة في النهائي الأفريقي والأرباح المادية.



ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم 4 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي فاز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الأهلي استعدادته لمباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، والتي من المقرر لها بعد غدًا الإثنين.





وأحرز هدفي الأهلي في مباراة طلائع الجيش مجدي أفشة وعمرو السولية في الدوري الممتاز.

رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما انتصر في 18 مباراة وتعادل في خمس آخرين ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، وأحرز 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

الأهلي يقترب من حسم صفقة "بوبو" و"الشحات"



تدور الأحداث داخل أروقة النادي الأهلي في اتجاهين بالتوازي بين الإعداد لمواجهتي الوداد المغربي يومي 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا وبين الإعداد للموسم الجديد بصفقات مميزة.

الملف الأول الخاص بالإعداد للموسم الجديد شهد بعض التطورات على رأسها اقتراب إدارة الأهلي من حسم صفقة محمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر والذي تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بضمه في الموسم المقبل.

يرى الأهلي، أن بوبو سيكون الخيار المثالي في وسط الملعب لتعويض عمرو السولية الذي تخطى الثلاثين عاماً بخلاف قدرته على أداء دور صانع الألعاب بشكل مميز وهو ما جعل كولر معجباً باللاعب بخلاف أن عمره لا يتخطى 25 عاماً.



