أنواع تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية، أنواعًا مختلفة من تأشيرات الزيارة للأجانب، الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض السياحة، أو العمل، أو لأسباب شخصية.

وفي التقرير التالي نوضح بعض الأنواع الشائعة لتأشيرات الزيارة، للمملكة العربية السعودية:-

تأشيرة زيارة سياحية:

يتم إصدار هذه التأشيرة للأفراد، الذين يرغبون في زيارة المملكة العربية السعودية لأغراض السياحة، مثل مشاهدة المعالم السياحية، أو زيارة العائلة والأصدقاء.

تأشيرة زيارة عمل:

هذه التأشيرة مخصصة للأفراد، الذين يحتاجون إلى زيارة المملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة متعلقة بالعمل، مثل حضور الاجتماعات أو المؤتمرات، أو استكشاف الفرص التجارية المحتملة.

تأشيرة زيارة عائلية:

أو ما يعرف باسم طلب تأشيرة زيارة شخصية. يتم منح هذه التأشيرة للأفراد، الذين لديهم أقارب مقيمون في المملكة العربية السعودية، ويرغبون في زيارتهم لأسباب شخصية.

تأشيرة الزيارة الدبلوماسية والرسمية:

فئة التأشيرات هذه مخصصة للدبلوماسيين، أو المسؤولين الحكوميين، أو الأفراد، الذين يمثلون بلدانهم في زيارات، أو بعثات رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

تأشيرة الحج والعمرة:

يتم إصدار هذه التأشيرات للمسلمين، الذين ينوون زيارة المملكة العربية السعودية، لأغراض أداء مناسك الحج أو العمرة، عادة ما تتم إدارة إصدار تأشيرة الحج أو العمرة، من خلال ترتيبات محددة يتم إجراؤها، من قبل وكلاء السفر المعتمدين.

وفي وقت سابق حذرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من التعامل مع المواقع الاحتيالية أو بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تقوم بانتحال اسم القطاع وتدّعي تقديم الخدمات للمستفيدين.