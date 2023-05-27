تشكيل دورتموند أمام ماينز لحسم الدوري الألماني

حسم البوندسليجا

أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، عن تشكيل الأسود الفيستيفال لمواجهة ماينز على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.









واستبعد تيرزيتش مدرب دورتموند، اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام من التشكيلة الأساسية لعدم جاهزيته بنسبة 100%، ويتواجد على مقاعد البدلاء مع ماركو رويس.



تشكيلة دورتموند ضد ماينز في الدوري الألماني:



في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

في الدفاع: رايرسون، ماتس هوميلز، سولي وولف

في خط الوسط: جيريرو، إيمري تشان ، براندت

في خط الهجوم: مالين، سابيستيان هالير وكريم أديمي



وقرر مدرب دورتموند الدفع بـ دونيل مالين، سيباستيان هالير وكريم أديمي في خط الهجوم، ويتواجد ماتس هوميلز في الخط الخلفي، رغم إصابته في العين بالمباراة الماضية.



يفصل فريق دورتموند الفوز فقط في اليوم من أجل التتويج بلقب البوندسليجا الأول له منذ عام 2012، أو تعثر بايرن ميونخ أمام كولن دون الحاجة للانتصار.

ويعتلي أسود الفيستيفال صدارة الدوري الألماني ويملك في رصيده 70 نقطة على القمة، بفارق نقطتين عن فريق بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.



ساعات قليلة تفصلنا عن تتويج فريق بوروسيا دورتموند بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد غياب 10 مواسم عن قلعة "أسود الفيستيفاليا"، وهيمنة العملاق بايرن ميونخ على الدرع في السنوات الأخيرة.

ويحتاج "أسود الفيستيفاليا" لتحقيق الفوز أمام ماينز بأي نتيجة لحسم الدوري لصالحهم لأول مرة منذ 11 عاماً، دون النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ أمام مضيفه كولون التي تنطلق في نفس التوقيت.

واستطاع دورتموند أن يحقق الفوز في آخر 11 مباراة على ملعبه منذ التعادل 2-2 أمام بايرن ميونخ في الجولة التاسعة من الدوري، علماً بأن الفريق لم يخسر هذا الموسم على ملعبه سوى في مباراة واحدة كانت أمام فيردر بريمن 2-3 في الجولة الثالثة من الموسم.

آخر 20 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز دورتموند في 14 منها مقابل 4 انتصارات لصالح ماينز، أما التعادل فكان حاضرًا في لقائين.

وتحدث إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي : بالتأكيد هذا أسبوع مميز للغاية بالنسبة لبوروسيا دورتموند، ولكن علينا التعامل مع الأمر بهدوء وعدم القيام بأي شيء مميز".