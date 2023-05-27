المنيا تواصل افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم البلدي وبأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وافتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة شمال المحافظة، منفذين لبيع اللحوم البلدية أمام المنتزه بجوار مجلس المدينة، واللآخر أمام حديقة طه حسين، مشيراً إلى أنه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ لبيع وبمحال الجزارة، حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار للحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع عدد من الجزارين، إذ أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

وتابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.