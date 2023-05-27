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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تدريب 300 طبيب مُكلف ضمن توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء

جانب من تدريب الأطباء
جانب من تدريب الأطباء المكلفين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى في محافظات (الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية) .

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوي على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعه تدريبية.

وأشار «عبدالرازق» إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجارِ استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

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