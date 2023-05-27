حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 36 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم، اليوم السبت الموافق 27 مايو، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليصبح الطقس حار نهارًا معتدل ليلًا، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

ويساعد نشاط الرياح على الإحساس باعتدال الطقس خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاضها ليلًا ليصبح الطقس حار نهارًا معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، خصوصًا في المناطق المكشوفة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا وتبقى ليلًا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس حار نهارًا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، خصوصًا في فترات الصباح الباكر، مع استمرار الرياح الخفيفة على الأنحاء كافة، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة في معدلاتها، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحًا.

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 36 درجة للعظمى نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 24 درجات مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم النزول ليلًا، أو خلال ساعات الصباح الباكر ارتداء الملابس المناسبة، خلافًا للملابس التي يتم ارتدائها خلال ساعات النهار والتي دائمًا ما تكون فاتحة اللون، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

استمرار نشاط الرياح وسط الأجواء الحارة بالفيوم:

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 35 كيلو مترًا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو مترًا في الساعة، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق خصوصًا على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء خصوصًا في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء مثالية لممارسة الرياضات المائية في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلًا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة في هذه الفترة من كل عام.